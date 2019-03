Spits maakt zes goals, maar is niet tevreden

Berkan Bozkurt (23) was zonder twijfel de grote uitblinker zaterdag bij Daarlerveen. Zijn ploeg won met 7-2 en de spits zelf scoorde maar liefst zes doelpunten. Nog opvallender: hij maakte ze allemaal op een rij voor een 6-0 tussenstand in de wedstrijd tegen 's Heerenbroek!

Even terugblikken met de gevierde man. Je verwacht een euforisch verslag, maar Bozkurt is kritisch, ook na zes doelpunten. "Voor rust benutte ik alle vier kansen die ik kreeg. Na de pauze kreeg ik twee megakansen die ik miste. Daar baal ik enorm van. Later scoorde ik nog twee keer, maar ik ben gretig. Als team hadden we ook de dubbele cijfers moeten halen", vertelt de Almeloër .

Van enige spanning was zaterdag geen sprake in Daarlerveen. Tegenstander 's Heerenbroek had niets te vertellen. De thuisploeg speelde in een 4-4-2-formatie, terwijl de ploeg van Ronnie Wesselink normaal 4-3-3 speelt. "Ik stond in de spits, terwijl ik normaal buitenspeler ben. Ik heb een goede klik met onze middenvelders. Ik wist zaterdag telkens waar ik moest staan. Dat ging lekker."

Na afloop was Bozkurt het middelpunt van de feestvreugde in de Daarlerveense kantine. "Er werd al geklaagd dat de club nieuwe ballen moest kopen, omdat ik twee ballen mee naar huis mocht nemen. Uiteindelijk heb ik één bal meegenomen. Dat leek me een mooie middenweg."

Wereld van verschil

Bozkurt beleeft mooie tijden in zijn eerste seizoen bij Daarlerveen. Hoe anders hing de vlag er vorig jaar bij op sportpark De Belt. Toen pakte Daarlerveen in april (!) pas de eerste punten. Bozkurt kwam in de zomer van Luctor over naar de dorpsclub. "We voetballen met een hele nieuwe groep. Wij zijn te goed voor de vierde klasse. Alle tegenstanders spelen fysiek. Als je hier wordt aangespeeld, stormen er drie spelers op je af, die allemaal zonder positie spelen. In de derde klasse komen wij veel beter aan het voetballen", weet de aanvaller.

Nacompetitie

Promotie moet hoogstwaarschijnlijk gebeuren via de nacompetitie. Daarlerveen staat een punt achter koploper HTC, dat ook nog twee duels tegoed heeft. Nummer drie DKB staat er qua verliespunten ook beter voor. "Maar ik geloof nog in de titel. We spelen nog tegen HTC en DKB. Toen we vijfde stonden, geloofde ik ook nog in de titel. Waarom niet?"