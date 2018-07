Sportclub Enschede maakt nieuwe start in het zaterdagvoetbal

De ploeg begint in de kelder: de vierde klasse. Daarin wachten onder meer duels tegen SC Rijssen, AJC’96 en stadgenoten PW en Achilles. Peter Nuchelmans is aangesteld als trainer. „Afgelopen week heb ik kennisgemaakt met de groep”, aldus de coach. „Een selectie van 18 spelers. Het is vooral heel jong, zeg maar tussen de 17 en 20 jaar. Nagenoeg allemaal jongens die de club, ondanks de moeizame tijd, trouw zijn gebleven. Ik heb gezegd: ‘het verleden is om naar terug te kijken, de toekomst kunnen we maken’.”

Wat die toekomst SC Enschede brengt? ‘Bouwen’ is in eerste instantie het toverwoord. Dat in combinatie met een goede sfeer creëren/houden. Over een plek op de ranglijst is nog niet gesproken. Nuchelmans: „Ik kan nu nog niet inschatten hoe de verhoudingen liggen. Feit is dat er in ieder geval een aantal mooie derby’s op het programma staan. De jongens hebben er zin in en ik ook.”