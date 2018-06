Sportclub Enschede trekt stekker uit eerste elftal

Honderden Hammenaren naar finale nacompeti­tie: ‘Plus een koelwagen vol bier’

12 juni DEN HAM - Het behalen van de finale van de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse van het zaterdagamateurvoetbal heeft veel losgemaakt in Den Ham. Na het verslaan van buurman Vroomshoopse Boys in de halve finale, willen honderden Hammenaren zaterdag de finale bijwonen. Den Ham speelt dan uit tegen Go Ahead Kampen.