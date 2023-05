Sportclub Markelo stoomt vanuit vierde klasse in een streep door naar de tweede klasse: ‘Zo verdiend dit’

De opmars van DTC’07 duurt maar voort: ‘We willen naar de derde klasse’

Twee kampioenschappen op rij: het is bijna zover voor DTC’07. Na de titel vorig jaar in de vijfde klasse lonkt nu ook het kampioenschap in de vierde klasse. Topscorer Sam Tebbe (22) van de fusieclub reageert op vier stellingen.