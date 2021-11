Sportclub Neede wint eindelijk een derby: ‘Andere weg ingeslagen’

Het begin was voor Rekken, maar het was Neede dat in de 24e minuut op voorsprong kwam door een doelpunt van Klein Bruinink. Vlak voor rust was het Sp. Rekken-topscorer Merijn Roos met de gelijkmaker. Roos stond goed op te letten en tikte gemakkelijk binnen na een gekeerd schot van Waldo Rhebergen. Beide ploegen leken de kleedkamers in te gaan met een 1-1 gelijkspel, maar vlak voor rust was het Jesse Meeringa, die de 1-2 op het scorebord zette. Dat was tevens de uitslag. Daarmee boekte Sportclub Neede eindelijk een overwinning in een derby, nadat eerder de derby's tegen FC Eibergen (3-0 verlies, red.) en Rietmolen (1-2 verlies, red.) werden verloren.