Sportclub Overdinkel is net niet sterk genoeg voor de titel

Het was een ontknoping om van te watertanden gistermiddag in de vierde klasse B. TVO, UDI en Sportclub Overdinkel maakten op de laatste speeldag nog kans op de titel. Uiteindelijk werd TVO kampioen, de ploeg uit Beckum versloeg Sportclub Overdinkel met 3-2. UDI vermorzelde Erix met 12-0, maar met die monsterzege schoot de ploeg uit Enschede niet veel op. UDI en Sportclub Overdinkel gaan de nacompetitie in.