Sportclub Rekken wil zo snel mogelijk weer omhoog

De degradatie van Rekken naar de vijfde klasse kwam niet als een verrassing. De club kende een dramatisch jaar. Voor de winterstop pakte de ploeg slechts vier puntjes. Trainer Edwin van Eerten werd in de winterstop de laan uitgestuurd. Mark Roossink, lid van de technische commissie, nam het van hem over. Na de winterstop ging het stukken beter in Rekken. "Het zou slecht zijn voor ons om in de vijfde klasse terecht te komen. Wij hebben geen ploeg die dan eenvoudig promoveert, dus we gaan er alles aan doen om dat te voorkomen", zei Mark Roossink in februari in deze krant.