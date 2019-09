Sportcommentator is ook weer trainer: ‘BWO had eisen, maar die had ik ook’

Jan Willem Kamp speelt derby van Katwijk: ‘Fantas­tisch om deze wedstrijd mee te maken’

24 september In deze regio ging het de afgelopen tijd volop over FC Twente - Heracles, aan de kust was de derby in de top van het amateurvoetbal tussen Katwijk en Quick Boys hét gespreksthema. Tukker Jan Willem Kamp voetbalt sinds dit seizoen bij Quick Boys en beleefde een bijzondere periode bij z'n nieuwe club.