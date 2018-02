Sportlust Glanerbrug en RSC Rossum gooien met modder na late afgelasting

Van Gils heeft er flink de pee over in, mede omdat de supporters al onderweg waren naar Rossum. Hij vertelt: "We accepteren dit niet en zullen een brief opstellen. Rossum loopt qua gespeelde wedstrijden al ver achter in de competitie en de volgende keer komen ze maar naar ons."

KNVB

RSC-oefenmeester Hans Bossink betreurt hoe het is verlopen en zegt dat de KNVB fout zit. "Wij moesten bij de KNVB uiterlijk donderdag aangeven op welk veld we wilden spelen. We kozen voor het hoofdveld. De A1 voetbalde hier gisteren op en het veld hield het prima. De vorst van afgelopen nacht hadden we niet kunnen voorzien, maar daardoor werd het veld terecht afgekeurd. Het uitwijken naar kunstgras was ook geen optie volgens de scheidsrechter, vanwege slechte kwaliteit en grote kans op blessures. Een andere mogelijkheid was uitwijken naar een veld van verenigingen in de buurt zoals Saasveldia of De Lutte. Met één telefoontje zou dit geregeld zijn, maar de KNVB wilde dit niet."