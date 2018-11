Sportlust Glanerbrug speelt derby gelijk, BWO verslaat Rigtersbleek

Sportlust, dat vorige week de derby tegen Eilermark met 6-1 verloor, was voor rust de bovenliggende partij in de Glanerbrugse derby. Na een snelle openingstreffer van Desmond Holtman verdubbelde Boy Strijker de marge vlak voor het rustsignaal. Na de thee kwam Avanti goed uit de kleedkamer, want al snel na de hervatting scoorde Kai Vreriks de 1-2. De 2-2 einduitslag was terecht, want Avanti domineerde de tweede helft en Sportlust, dat de wedstrijd eindigde met tien na een rode kaart voor Boy Strijker wegens een slaande beweging, kreeg nauwelijks nog kansen.

Rigtersbleek - BWO

De eerste twintig minuten gingen gelijk op zonder grote kansen. Daarna kreeg Rigtersbleek het duel in handen, had het het meeste balbezit en werd BWO teruggedrongen. Het lukte Rigtersbleek alleen niet om door de verdediging van BWO heen te voetballen en grote kansen te creëren. Uit het niets stond het via Dennis Kemerink 0-1, de ruststand. Rigtersbleek ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker en had het meeste balbezit, maar veel kansen leverde dat niet op. BWO was gevaarlijk via counters. Bryan Nijhof verdubbelde de stand, Gerard Monninkhof bracht met de 1-2 de spanning een beetje terug en Bas Lammers kreeg de 1-3 op zijn naam. Dit was de eindstand.