Sportlust Glanerbrug traint toch maar niet

„Zolang de scholen open blijven, vinden wij dat er ook getraind kan worden. Kinderen zitten naast elkaar in klassen van dertig en lopen op een schoolplein met honderd kinderen. Moeten wij kinderen dan het plezier ontnemen om te trainen?”, zei Jansen donderdag. Iedereen was vrij in zijn of haar keuze, benadrukte ze toen. „Als een kind zich niet lekker voelt, dan kan hij of zij beter naar huis gaan. En kiest een trainer ervoor om geen training te geven, dan is dat ook prima. Die verantwoording ligt meer bij ouders dan bij de club. Het scheelt ook dat wij geen club zijn met duizend leden. Hier trainen hooguit twee of drie teams tegelijkertijd”, aldus Jansen.