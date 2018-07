Sproei-installatie DOS’37 maakt overuren voor duels FC Twente en Heracles

DOS’37-voorzitter Harold Schreur geeft aan dat het hoofdveld ‘er vooralsnog prima bij ligt’. ,,Met deze weersomstandigheden is het zeker niet eenvoudig om het gras goed te houden. De mat is gelukkig nog groen, maar wel droog.”

Al 4 weken wordt er elke dag volop gesproeid in Vriezenveen. ,,De installatie maakt overuren, de hele dag en ’s nachts krijgt het veld water. We doen er alles aan om de omstandigheden zo optimaal mogelijk te houden. Dat lukt, ook dankzij een paar fanatieke vrijwilligers die er constant mee bezig zijn”, aldus Schreur. ,,Een ander grasveld op ons complex kan niet zo worden onderhouden, het verschil tussen dat veld en ons hoofdveld is dan ook enorm. Het zijn ook extreme omstandigheden.”

Schreur hoopt woensdag en zaterdag uiteraard op veel toeschouwers. ,,Commercieel gezien zijn deze duels natuurlijk ook interessant voor ons. Je wilt dat de wedstrijd de best dankbare omstandigheden worden gespeeld. Maar we kijken ook verder, we willen ook straks in de competitie op een goed veld spelen. Hopelijk lukt dat doordat we nu het veld constant besproeien en met man en macht onderhouden.”