Stand op de ranglijst telt even niet bij Stevo - TVC'28

1. TVC'28 is goed begonnen aan het seizoen in de eerste klasse E, terwijl Stevo pas één wedstrijd won. Daarom is TVC zondag voor het eerst sinds lange tijd weer eens favoriet.

Damhuis: "Daar ben ik het niet mee eens. Dit soort wedstrijden staan op zich. Je kunt het vergelijken met een bekerwedstrijd: het gaat om het resultaat, hoe dat wordt bereikt is minder van belang. Zondag tegen Orion hadden we een mindere dag. Tegen De Bataven een week eerder ging het tot de rust gelijk op. Die ploeg komt uit de hoofdklasse en heeft de nodige kwaliteiten. Bovendien spelen we zondag thuis, we hebben er alle vertrouwen in."