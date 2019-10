Stand op de ranglijst zegt niet alles voor Meddo

0ver het voetbal dat de club tot op heden laat zien in de vierde klasse C is trainer Dennis Teunissen daarentegen tevreden. Volgens hem was Meddo twee duels de betere ploeg, maar de teller staat vooralsnog op twee karige puntjes. De gymleraar heeft een verklaring. "We komen tot enorm veel kansen in een wedstrijd en scoren makkelijk. We hebben net zoveel gescoord als koploper FC Dinxperlo, dat alles nog won, maar tegelijkertijd krijgen we ook te veel doelpunten tegen."