Stand op de ranglijst zegt niet alles voor Zenderen Vooruit

Ruud Ottenhof weet dat hij met Zenderen Vooruit niet om de titel mee gaat spelen. Vorig jaar wist de trainer de ploeg te behouden voor de vierde klasse. Ook dit seizoen zit er niet meer in dan punten pakken om te overleven. Zenderen Vooruit staat onderaan in de vierde klasse A. Maar voor de 36-jarige inwoner van Denekamp is dat geen reden om het na dit seizoen voor gezien te houden. Hij heeft zijn contract inmiddels verlengd. Ottenhof begint na de zomer aan zijn derde seizoen bij de dorpsclub. "Ik heb het heel erg naar mijn zin. Zenderen Vooruit is een mooie club. Plezier hebben is erg belangrijk. Ik kan me wel voorstellen om hier vier of vijf jaar te werken."