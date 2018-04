STEM: Welke amateurclub heeft de meest bijzondere tribune van de regio?

HVV Hengelo

De tribune van HVV Hengelo ademt voetbalhistorie. Een prachtige hoofdtribune met kneuterig hokje voor de omroeper. Dit meesterwerk is voorzien van oude houten banken in de clubkleuren van Hengelo, blauw. Onder de tribune bevinden zich enkele kleedkamers, waardoor de spelers via een ware spelerstunnel het veld betreden. De houten tribune stamt uit 1932 en kreeg het afgelopen weekeinde nog zwaar te verduren toen door toedoen van de eigen doelman een raam sneuvelde.

Volledig scherm De historische tribune van HVV Hengelo uit het jaar 1932. © Lars Smook | De Twentsche Couran

AVC Heracles

De hoofdtribune in Engelse stijl van de amateurtak van Heracles is misschien wel de meest besproken tribune uit de regio. Toen na het vertrek van SC Heracles Almelo in 1998 sprake was van eventuele sloop werd een stichting in het leven geroepen om de houten tribune van de ondergang te redden. Met succes. Een flinke renovatie en verplaatsing leverde in juli 2011 het predicaat 'Rijksmonument' op. Inmiddels fungeert het regelmatig als trouwlocatie en trapt Heracles Almelo er jaarlijks het seizoen af tegen de Almelose selectie.

Volledig scherm De houten hoofdtribune in Engelse stijl van AVC Heracles uit 1924 is een Rijksmonument.

SV Grol

Ook in Engelse stijl aangelegd is de hoofdtribune van derdeklasser Grol. Het hoofdveld is voorzien van een prachtige tribune met 350 zitplaatsen. In 2012 heeft de club een schenking ontvangen voor de renovatie van het dak. De dug-outs bevinden zich aan de onderzijde van de tribune en mensen kunnen via de zijkant plaatsnemen op de kenmerkende blauwe stoeltjes. Zeker een nominatie waard, vinden wij.

Volledig scherm De hoofdtribune van SV Grol © SV Grol

Sportclub Enschede

Voor Sportclub Enschede is het niet de eerste keer dat ze uitgeselecteerd zijn voor een verkiezing. Eerder dongen ze al mee in de strijd om het mooiste shirt en het mooiste logo. Dit keer ontkomen we niet aan de tribune. Wat een prachtstuk. Een ouderwetse staantribune met houten planken en bijbehorende clubkleuren aan de zij- en achterkant. Drie keer scheepsrecht voor SC Enschede?

Volledig scherm De karakteristieke tribune aan de overzijde van het clubgebouw van SC Enschede. © TC Tubantia

Saasveldia

Niet zo groot als de concurrentie, maar daardoor wel des te mooier. Wie sportpark De Esch in Saasveld betreedt en vervolgens een blik richting de overkant van het hoofdveld werpt, ziet misschien wel de mooiste tribune van de regio. De Buisman tribune, vernoemd naar carnavalsvereniging de Buisman’s Keals die de tribune in 1995 schonken aan de voetbalvereniging. De thuishaven van Saasveldia biedt plaats aan zo'n 25 personen en is dan ook tweewekelijks uitverkocht.

Volledig scherm De Buisman Tribune van Saasveldia, vastgelegd in de thuiswedstrijd tegen FC Suryoye Mediterraneo. © Pascal Korver

Rijssen Vooruit

Het geel-zwarte Rijssen Vooruit aan de Stokmansveldweg telt 220 leden en is met de oprichtingsdatum 1 juli 1909 de oudste vereniging van Rijssen. En dan heeft de club ook nog een pronkstuk waar menig voetbalvereniging jaloers op kan zijn. Naast het hoofdveld prijkt sinds 1928 (!) een Engelse houten tribune op het sportpark. Een gemeentelijk monument in de herkenbare geel-zwarte kleuren met bijpassende stoeltjes.

Volledig scherm De tribune van Rijssen Vooruit © Lars Smook | Lars Smook Fotograf

VV Haaksbergen

Door het organiseren van onder andere een verloting, bazaar en fancyfair slaagde voetbalvereniging Haaksbergen er in 1935 als een van de eerste clubs in Twente in om een schitterende houten tribune te realiseren. Als deze in de vijftiger jaren tot verdriet van alle vrijwilligers door brand wordt verwoest, slaat een nieuwe groep clubmensen de handen ineen voor de bouw van een nieuwe tribune. Met een staalconstructie, betonnen fundering en plastic kuipstoelen uit het oude Diekman stadion heeft Haaksbergen een tribune waar het trots op mag zijn.

Volledig scherm De in de jaren vijftig gebouwde tribune van VV Haaksbergen. © Archief VV Haaksbergen

SV Enter

Na 42 jaar voetballen 'achter de kerk' verhuisde SV Enter in 1967 naar sportpark 'De Krompatte', waar het nog steeds haar wedstrijden afwerkt. De tribune die de club daar in 1977 realiseerde bevindt zich boven een tweetal kleedkamers. Net als bij HVV Hengelo heeft ook de omroeper bij Enter een speciale ruimte centraal op de tribune. De banken zijn van hout en supporters kunnen de tribune via de voorzijde betreden.

Volledig scherm De tribune van SV Enter voordat het gerenoveerd is. © SV Enter

De Zweef

Tenslotte speciale aandacht voor de Ten Cate tribune van De Zweef. De club krijgt in 1985 voor de 65ste verjaardag uit handen van de vriendenkring een staantribune aangeboden. Enkele jaren later, in het najaar van 1989, wordt gewerkt aan een serieuze tribune langs het hoofdveld. Kosten: 70.000 gulden. Onder andere Ten Cate levert met 20.000 gulden een enorme bijdrage en ziet de tribune naar zich vernoemd. Op zondag 3 december 1989 wordt de vijftig meter lange tribune met 376 zitplaatsen in gebruik genomen.

Volledig scherm De Nijverdal ten Cate tribune van De Zweef © Jan-Pieter van Vree