Sterk deelnemersveld op jeugdtoernooi RKZVC

Trotman

In het verleden deden huidige bekende internationale en nationale spelers mee in Zieuwent. De Duitse sterren Julian Draxler en Leroy Sané speelden ooit met Schalke ’04 in Zieuwent in 2005 en 2008. In 2011 won Ajax het toernooi met Justin Kluivert en een winnende goal van Donyell Malen, die na een avontuur bij Arsenal nu bij PSV speelt. Topscorer van dat toernooi in 2011 werd Ryan Trotman van FC Twente, die onlangs zijn debuut in de hoofdmacht van de Tukkers maakte