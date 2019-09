Sterk HSC'21 thuis langs Hoogland

In de openingsfase was Cenk Uguz dichtbij een doelpunt. Zijn harde schot raakte de lat. Ook het vervolg was voor HSC, dat grossierde in balbezit, maar duidelijk moeite had met het stugge Hoogland, dat heel compact verdedigde en nauwelijks ruimte weg gaf. Kort voor rust kwam HSC toch op voorsprong. Het was Desney Bruinink die van dichtbij zorgde voor de verdiende voorsprong.