Stevo-doelman Roy Kreuwel zwaait af: ‘Ik móést bij die wedstrijd zijn’

Debuut

"Dat was nog in de hoofdklasse, uit tegen Quick'20, in 2006. Ik verving toen Michiel Achterhoek, die nog eerste keeper was, in twee wedstrijden: tegen Quick en De Treffers. Stevo zat toen in de overgangsfase en stopte in die tijd met betalen. Daardoor was er wat gerommel. Ik was het met sommige dingen niet eens en het jaar daarna heb ik ervoor gekozen vast te gaan keepen in het tweede. Het seizoen daarna keerde ik terug en werd ik vaste eerste keeper."