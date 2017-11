Stevo moet dit seizoen keihard blijven knokken

De ploeg van trainer Geert Veldhuisde ploeg van trainer Geert Veldhuis staat na negen speelronden op acht punten, drie punten meer dan hekkensluiter Schalkhaar. Afgelopen weekeinde Stevo een 2-0 voorsprong weg tegen Rigtersbleek. Niels Wigger scoorde twee keer, maar het bleek niet genoeg. Na negentig minuten spelen stond het 2-2.

Stevo zit in de hoek waar de klappen vallen, concludeert aanvaller Wiggers. "We hebben twee punten verloren", moppert hij. "Als je met 2-0 voorkomt, mag je het nooit meer weggeven. De hele wedstrijd stonden we goed te verdedigen, maar door twee standaardsituaties gaat het alsnog mis. Dan word ik ook nog onterecht afgefloten voor buitenspel."

Volledig scherm Aanvaller Niels Wiggers over Stevo: "Ik ben van mening dat we genoeg kwaliteit hebben." © Robin Hilberink

Weer zwaar

Een overwinning op de nummer vier van de ranglijst was een mooie opsteker geweest voor de ploeg uit Geesteren. Stevo heeft het ook dit jaar weer moeilijk in de eerste klasse E, al zijn de verschillen onderin nog erg klein. Vorig seizoen wist Stevo zich op het nippertje via de nacompetitie te handhaven door een overwinning op TVC'28, maar het lijkt erop dat ook dit jaar weer een strijd wacht tegen degradatie. "Natuurlijk zou ik liever voor de bovenste plekken spelen", zegt Wigger erover. "Maar dit is de situatie en dus moeten we keihard blijven knokken. Ik ben van mening dat we genoeg kwaliteit hebben voor dit niveau."

Kleine verschillen

Gelukkig voor Stevo is het seizoen nog lang en kan de weg omhoog nog altijd gevonden worden. Had de ploeg van trainer Veldhuis gewonnen van Rigtersbleek, dan had het niet dertiende maar gedeeld zevende gestaan. Het is typerend voor de kleine verschillen in de competitie. Het chagrijn van Wigger werd er alleen maar groter door. Van zijn twee doelpunten leek hij in ieder geval niet lekker te kunnen nagenieten. "Nee, ik koop er op deze manier namelijk helemaal niks voor. Dan had ik liever niet gescoord, maar wel de drie punten gepakt."