Stevo uit Geesteren: 'Zonder vrijwilligers geen enkel bestaansrecht'

Week van het amateurvoetbalGEESTEREN - Wat blijft er over van een amateurclub als alle vrijwilligers wegvallen? Helemaal niets. Geen club in den lande die draait zonder al die betrokken mannen en vrouwen.

Dat is bij Stevo in Geesteren niet anders. Zo weet ook voorzitter Eddy Droste van de voetbalvereniging, die ruim zevenhonderd leden telt. Veel clubs lopen elk jaar tegen grotere problemen aan als het gaat om vrijwilligers. De vrijwilligerspool slinkt, de kosten groeien. Zie dat maar op te lossen. "Ik zie dat bij verenigingen in de buurt gebeuren, maar wij hebben er gelukkig weinig last van. Wij zijn een dorpsclub en ook de enige voetbalclub in het dorp. Dat is een groot voordeel", aldus Droste. Van het belang van die vele vrijwilligers is hij zich wekelijks bewust. "Anders hebben wij als club geen enkel bestaansrecht. Elke vrijdagmorgen hebben wij een groep van zo'n dertig vutters aan het werk die de velden en de accommodatie helemaal spic en span maken voor het weekeinde. Voor elk team, van de senioren tot aan de jongste jeugd hebben wij ook vrijwilligers aan het werk als begeleiders."

Stevo loopt dus niet tegen problemen op als het gaat om het werven van vrijwilligers, maar dat betekent niet dat Stevo er niet zo veel werk in moet stoppen. "Het valt op dat we nooit problemen hebben om vrijwilligers te vinden voor de begeleiding van selectieteams. Daar is de keuze enorm. Juist bij de non-prestatieteams is het zoeken. Terwijl wij dat ontzettend belangrijke leden vinden. Dat zijn de mensen die je hoe dan ook als club wilt behouden."

Noaberschap