Stevo wint derby van De Tukkers en blijft op kampioenskoers: ‘We hadden niet verwacht zo ver te komen’

Twenthe Goor heeft wel wat anders aan het hoofd dan de derde periode: ‘Alles aan doen om degradatie te voorkomen’

Een bijzondere situatie voor Twenthe Goor met nog twee wedstrijden voor de boeg. De ploeg staat er prima voor in de derde periode. Maar Twenthe moet vooral naar beneden kijken, want nacompetitie om in de vierde klasse te blijven dreigt.