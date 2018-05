Storkhorst kopt RKZVC naar belangrijke derbywinst

Eerder dit seizoen versloeg RKZVC de gasten al met 5-0 en ook nu kwam de zege terecht bij de ploeg die daar het meeste recht op had. Voor het talloze toegestroomde publiek was het spel niet hoogstaand, maar lieten de gasten wel zien elkaar makkelijker te kunnen vinden. Topscorer Sjors Storkhorst brak na een uur de ban. Met een kopbal bracht hij zijn ploeg op een 0-1 voorsprong. Longa’30 was in het vervolg gevaarlijk uit standaardsituaties en had pech toen de inzet van Freek Heinsbroek op de lat belandde. In een hectische slotfase was het vooral spannend, maar werd er niet meer gescoord waardoor RKZVC op koers ligt voor de derde titel op rij.