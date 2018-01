Storm houdt huis bij amateurclubs, vooral schade aan reclameborden

Rijssen

Hoofdklasser Excelsior'31 speelt zaterdag de eerste wedstrijd van 2018 uit tegen SDC Putten. Op het eigen complex werd woensdag flinke schade aangericht. De club deelde woensdagmiddag een filmpje, waarop veel gesneuvelde reclameborden op het hoofdveld te zien zijn.

Enschede

Ook op sportpark Schreurserve is er voor vrijwilligers werk aan de winkel. De storm heeft CVV Sparta Enschede namelijk ook niet overgeslagen, zo is te zien op de tweet die de Enschedese tweedeklasser de wereld in stuurde.

Iets verderop was er bij EMOS ook schade. Het dak boven de kleedkamers van de vierdeklasser was niet tegen de sterke wind opgewassen. Zo is te zien op de volgende foto.

Schade op het dak bij EMOS

Dat de storm in Enschede sporen heeft nagelaten bewijst ook voetbalvereniging Phenix. Daar moest het doel op het hoofdveld er zelfs aan geloven...

Schade bij Phenix

Eibergen

Bij FC Eibergen was het woensdagmiddag even zoeken naar de goals, die niet meer op de plek stonden waar ze het laatst waren achtergelaten. De storm tilde één doel zelfs over de reclameborden heen.

Hengelo