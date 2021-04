Streep door Twents voorjaartoernooi in het amateurvoetbal

Het Twents voorjaartoernooi was in het leven geroepen om, nadat de competities al stil waren gelegd vanwege de coronapandemie, in de maand mei toch nog te kunnen voetballen. Sparta Enschede, Rigtersbleek, SVZW en NEO zouden verdeeld over de verschillende sportparken op zaterdag 8 mei, zaterdag 15 mei, zaterdag 22 mei en zaterdag 29 mei (finaledag) onderling vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Ook was het de bedoeling dat er op dezelfde zaterdagen en sportparken een toernooi was met de tweede teams, onder 19 en vrouwenelftallen van deze vier clubs. Dat gaat dus niet door. Wel hebben de teams afgesproken om, als het weer mogelijk is, tegen elkaar te oefenen.