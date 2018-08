Strijd onder de lat nog niet beslist bij Quick’20

Lars Iepma keepte in de voorbereiding van Quick'20 op het nieuwe seizoen tegen Jong Heracles, Julian Bakker stond vorige week in de beker tegen DVS'33 op doel. Quick verloor de twee partijen kansloos (6-0 tegen Heracles, 6-2 tegen DVS), in beide gevallen maakte de sluitpost geen beste indruk. Dus wat te doen voor de competitie? Trainer Michel Steggink besloot afgelopen week om voorlopig nog geen eerste doelman aan te wijzen als opvolger van de gestopte Felix van Berkel. "Je moet een basisplek verdienen", verklaarde de coach. "Dat geldt voor spelers, maar ook voor keepers. Julian is dit seizoen nieuw, als jongen van buitenaf moet je echt beter zijn dan de keepers die er al zijn om te kunnen spelen. Daar is geen sprake van. Onze voorbereiding was heel kort, de keepers hadden eigenlijk maar één duel om zich te bewijzen. Dat maakte het waarschijnlijk ook wel extra moeilijk. De oplossing waar we nu voor gekozen hebben geeft hopelijk wat rust, het gaat niet om één wedstrijd."