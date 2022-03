Strijdbaar LSV in zwaar weer: ‘We wisten van tevoren dat het moeilijk ging worden’

De uitslag van het duel tussen UDI en LSV zorgde afgelopen donderdag ongetwijfeld voor verbazing. Volgers van de derde klasse A die een kijkje namen op voetbal.nl zagen dat de Enschedeërs met maar liefst 76-1 te sterk waren voor LSV. Zo bont maakte de formatie uit Lonneker het echter niet. „Daar is iets misgegaan”, verklaarde Laurence Yntema drie dagen later. „Ik was er zelf niet bij, maar ik begreep dat het 6-1 was geworden. Vanuit de club zitten ze er wel achteraan om dat weer goed te krijgen want we hebben nu een doelsaldo van min 99.”