Suryoye-ster Diego van der Weide wil vlammen bij HSC'21

Veertien doelpunten in dertien wedstrijden. Het zijn de mooie cijfers van Diego van der Weide, dit seizoen voetballend bij FC Suryoye-Mediterraneo. De 22-jarige Enschedeër is met dat aantal topscorer van de derdeklasser en mede door zijn scorend vermogen had een aantal clubs de afgelopen maanden serieuze belangstelling voor de buitenspeler. DETO klopte aan, DOS'37 had interesse. "Maar het is HSC'21 geworden", zegt Van der Weide.

Aderlating

Deze week maakte hij het nieuws wereldkundig. In de groepsapp van Suryoye regende het felicitaties. "Iedereen gunt het me. Dat deed me goed. Voor Suryoye is het toch een aderlating. De club raakt een van de beste spelers kwijt. Voor mij is het een mooie uitdaging. Ik heb een goed gevoel bij HSC en durf het avontuur wel aan te gaan."

Van der Weide is sinds zijn jeugd al een speler die in de gaten werd gehouden. Hij voetbalde bij De Tubanters, Enschedese Boys, Victoria'28 en Sportclub Enschede. Trainer Bert-Jan Heupers kent hem nog van Victoria: "Een voetballer met uitzonderlijke kwaliteiten", zegt Heupers.

Succes

De huidige coach van FC Berghuizen liet Van der Weide in 2011 als B-junior debuteren in het vlaggenschip van Victoria. Als A-junior vertrok Van der Weide naar Sportclub Enschede. "Met succes, want in zijn laatste seizoen maakte hij in de A1, in de hoofdklasse, maar liefst 23 goals in achttien wedstrijden", zegt zijn voormalig trainer Wesley Sanders.

In 2014 vertrok Van der Weide naar Eilermark. "De kwaliteit spatte er vanaf", herinnert oud-Eilermark-aanvoerder Bas Smienk zich. "Helaas konden we niet lang genoeg van hem genieten, anders hadden we dat seizoen zeker hoge ogen kunnen gooien."

Lange schorsing

Door een geweldsincident bij een jeugdwedstrijd van zijn broertje werd Van der Weide door de KNVB voor liefst drie jaar geschorst. Zodoende stond hij lange tijd stil. "Maar Suryoye had vertrouwen in me. Daar heb ik dit seizoen het plezier teruggevonden", zegt Van der Weide. Over het betreffende moment wil hij niets zeggen - hij kijkt vooruit. "Dankzij Suryoye kan ik nu de stap naar HSC maken. Daar ben ik ze heel dankbaar voor."

Ontwikkelen

Daniël Nijhof, hoofdtrainer van HSC'21, is blij met zijn versterking voor volgend seizoen. Hij heeft korte lijntjes met Suryoye-trainer Walter Weghorst. "Diego maakte op ons een dusdanig goede indruk dat we in hem een versterking zien", zegt Nijhof. "Hij krijgt de kans en de tijd zich door te ontwikkelen. Sjoerd Visschedijk is een mooi voorbeeld. Ook hij kwam van lagere amateurs, maar doet het hier nu uitstekend."