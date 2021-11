SV De Lutte-trainer Belt wil zichzelf en de club niet tekortdoen

Onder leiding van René Belt promoveerde SV De Lutte in 2019 van de vijfde klasse naar de vierde klasse. Hoewel dit seizoen voor De Lutte pas het eerste volledige seizoen in de vierde klasse is, wilde het hoge ogen gooien. Tot dusver moeten ze genoegen nemen met elf punten uit acht wedstrijden en de vijfde plaats. Afgelopen zondag wist De Lutte ook niet te winnen tegen VV Oldenzaal. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Belt: ,,We begonnen heel erg slecht en stonden na één minuut al op 0-1 achter. Daarna viel ook de 0-2. We herstelden ons wel redelijk in de tweede helft, maar het was gewoon niet goed.”