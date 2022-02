SV Enter dendert door en jaagt op promotie: ‘We proberen uit deze klasse te komen’

De opkomstmuziek was toepasselijk. Onder muzikale begeleiding van het nummer ‘Deurdonderen’ betraden SV Enter en SV Zwolle zondag het veld. De boodschap van de Achterhoekse formatie bleek niet tegen dovemansoren gericht. Want doordenderen was precies wat Enter deed. Alsof het amateurvoetbal geen twee maanden stil had gelegen ging de thuisploeg verder waar het eind november gebleven was: doelpunten maken en winnen. Zwolle fungeerde daarbij als nieuwste slachtoffer van de Enterse dadendrang: 7-1.