SVV’91 en Phenix mogen weer voetballen

Drie weken geleden eindigde Phenix-SVV’91 met een vechtpartij op het veld. De KNVB startte een onderzoek en besloot om de eerstkomende twee competitiewedstrijden van de clubs tot nader order uit te stellen. Spelers van de eerste elftallen mochten in die periode ook niet voor een lager elftal uitkomen.

De KNVB gebruikte die weken om met de clubs te spreken over wat er gebeurd is en hoe dit in de toekomst te voorkomen is. „De clubs willen zich nu weer focussen op het voetbal”, vertelt Lars Mulder van de KNVB.

Maar daarmee is de kous voor de clubs nog niet af. De aanklager amateurvoetbal boog zich over de ongeregeldheden. Deze week verwacht de KNVB uitspraak. „Beide clubs kunnen consequenties verwachten”, zegt Mulder. „Trainers of spelers kunnen individueel geschorst worden, er kunnen punten in mindering worden gebracht, er kan een geldboete worden opgelegd.”

Het zijn roerige weken geweest, geeft Mulder aan. De voetbalbond blijft de regio Enschede in de gaten houden. „Er is een werkgroep opgesteld om het imagoprobleem aan te pakken. Het is niet zo dat we uitspraak doen en dan weer verder lopen naar het volgende district. We blijven die clubs ondersteunen, kijken hoe het beter kan. We hopen dat het weer over de prestaties op het veld kan gaan.”