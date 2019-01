SVZW haalt Pot en Middelkamp

Rijssen Vooruit en RKSV akkoord over fusie, woord is nu aan de leden

8:22 RIJSSEN - De voetbalclubs Rijssen Vooruit en RKSV zijn er samen met de gemeente en de Ter Steege Groep uit over de fusie. Er is een mondelinge overeenstemming. De leden moeten er straks nog een klap op geven, maar dan kan RV begin 2020 aanschuiven bij RKSV in Het Opbroek.