SVZW herpakt zich na zwakke start van de competitie: ‘We raken steeds beter op elkaar ingespeeld’

Stefan Maat ging in de zomer van 2020 van Excelsior’31 naar SVZW, maar ruim anderhalf jaar later moet het voor hem eigenlijk allemaal nog beginnen in Wierden. Het eerste seizoen duurde door de coronamaatregelen ultra-kort, in het huidige was het voor de winterstop ook passen en meten. „Waardeloos allemaal. Laten we hopen dat we vanaf nu kunnen blijven voetballen”, zei de middenvelder afgelopen weekeinde na het eerste duel van 2022. Het was meteen de derby bij DOS’37. „Dit heb ik echt gemist. Ja, de omstandigheden op dit grasveld waren zwaar. Maar je hoort mij niet klagen. Een mooie derby met aardig wat publiek, ik had er echt zin in om weer te spelen.”