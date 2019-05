SVZW: Het ene jaar is het andere niet

Ze waren er in Wierden best trots op afgelopen zomer. Slechts drie nieuwe spelers gekomen en maar drie vertrokken, een aantal dat andere jaren vaak hoger lag. Volop de transfermarkt opgaan hoefde ook niet gezien het overtuigende kampioenschap een paar maanden daarvoor in de eerste klasse. SVZW pakte de titel met 65 punten, dat waren achttien (!) punten meer dan WHC en DETO die via de nacompetitie promoveerden. Het SVZW van de eerste klasse zou zich een niveau hoger zeker staande kunnen houden, zo was de verwachting. Het liep anders. Regelmatig hoor je trainers of spelers zeggen ‘dat de stand op de ranglijst een vertekend beeld geeft’, in Wierden zullen ze dat niet doen. SVZW wil een stabiele hoofdklasser worden, maar is een terechte degradant.