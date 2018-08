SVZW imponeert in Rijssen, Quick’20 ruim onderuit en nipte zege voor HSC’21

In Rijssen speelden de acht deelnemers van het Fletcher TOP toernooi dinsdagavond hun eerste twee duels. In poule A nam regionale hoofdklasser RKZVC het op tegen Jong De Graafschap en Achilles 1884. Tegen de Superboeren had RKZVC het heel lastig. De ploeg uit Zieuwent verloor met maar liefst 4-0. Het tweede duel met Achilles 1884 ging ook verloren, dit keer met 2-0. Berkum is de overige ploeg in poule A.