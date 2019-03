SVZW leeft tussen hoop en vrees

Leden Sportclub Enschede over fusie met Zuid Eschmarke: te veel onzeker­heid over Sportcam­pus Diekman

2 maart ENSCHEDE - Er is nog te veel onzekerheid over de invulling van Sportcampus Diekman, om nu in te zetten op een fusie met voetbalvereniging Zuid Eschmarke. Dat is de conclusie van de informatiebijeenkomst die vrijdagavond bij Sportclub Enschede werd gehouden.