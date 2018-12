SVZW nipt onderuit, ruime zege AZSV

Arno Knapen en derdeklas­ser Reünie per direct uit elkaar

14:10 BORCULO - Derdeklasser Reünie en trainer Arno Knapen zijn per direct uit elkaar gegaan. Wat de oorzaak is voor het vertrek van Knapen willen beiden partijen niet bekend maken. ,,En dat lijkt me ook beter“, aldus Knapen. De oefenmeester maakte eerder deze week bekend dat hij komend seizoen langs de lijn staat bij vierdeklasser UD Weerselo.