SVZW voor het eerst dit seizoen onderuit tegen subtopper Nunspeet

WIERDEN - SVZW kende een uitstekende voorbereiding en in de eerste zes wedstrijden van het seizoen bleef het ongeslagen. Nunspeet bracht daar zaterdag verandering in: 1-2.

De ploeg van trainer Philip Agteres weet wat de doelstelling is. Promotie naar de hoofdklasse moet aan het einde van het seizoen het resultaat zijn. Toch kreeg SVZW zaterdag de eerste tegenslag, toen subtopper Nunspeet met 1-2 te sterk was in Wierden.

Kansen

"We hebben genoeg kansen gehad", concludeert SVZW-speler Maarten Jansen. "Maar die benutten we niet. Ikzelf kreeg in de eerste helft een 100 procent kans. Als je dan de 1-1 maakt, speel je een hele andere wedstrijd." De nederlaag valt niet per definitie onder de noemer verdiend. 'Vervelend' en 'onnodig' zijn betere bewoordingen. Zo had SVZW-verdediger Burak Basut in de blessuretijd bijvoorbeeld nog de gelijkmaker op zijn schoen, maar die vergat te scoren.

Volledig scherm SVZW struikelt over tegenstander Nunspeet. De ploeg van trainer Agteres verliest voor het eerst dit seizoen. © Emiel Muijderman

Bij Nunspeet was het aanvaller Henk Baum die met scherp schoot. Met een schitterende vrije trap en fraaie omhaal zette hij zijn ploeg op een 0-2 ruststand. Na de thee tapte SVZW uit een ander vaatje en hadden de bezoekers weinig meer in de melk te brokkelen, maar verder dan een 1-2 kwam de thuisploeg niet. Met een droge schuiver scoorde Ferdi ter Avest voor de ploeg uit Wierden.

Volledig scherm Maarten Jansen in duel met de bezoekers uit Nunspeet. © Emiel Muijderman

Teleurstelling

Tot teleurstelling van Maarten Jansen. Hij is in een elftal vol aangetrokken spelers, samen met linksback Dries Buimer, de enige speler die ook in de jeugd al uitkwam in het zwartwit van SVZW. Hij is daarmee eerder uitzondering dan regel. Jansen is inmiddels bezig aan zijn zesde seizoen in de selectie van SVZW, waarbij hij de eerste twee jaar in het tweede uitkwam.