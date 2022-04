SVZW wil niet langer alleen maar spelers halen: ‘Doelstelling is dat meer eigen jongens in het eerste gaan voetballen’

Wie in het paasweekeinde toeschouwer was bij het duel SVZW - DOS’37 mocht niet alleen een glimp van de zon opvangen, maar ook van het ‘nieuwe’ SVZW. Na een ledenvergadering werd de eerste stap gezet. Het eerste elftal moest meer bij de club betrokken worden, en de jeugd en het tweede moesten zodanig versterking krijgen dat er in de toekomst steeds meer spelers uit de eigen gelederen de stap konden maken naar het eerste elftal van SVZW. De jeugdteams werden versterkt met goede trainers en een hoofd-jeugdopleidingen. En waar eerder de beste voetballers uit de regio bij voorbaat al werden aangetrokken door SVZW, gebeurt dat nu alleen nog wanneer ‘eigen spelers’ kwalitatief tekort schieten. Volgens Karel Timmerman, bestuurslid van SVZW, is de nieuwe visie een langetermijnplan. „We hebben als SVZW de ambitie uitgesproken om ooit weer te promoveren naar de hoofdklasse. Het betekent dat je niet gelijk kunt afstappen van de spelers van buitenaf omdat je dan zou degraderen naar de derde of vierde klasse. Doel is dat steeds meer eigen jongens in het eerste gaan spelen.”