SVZW wint van DETO, maar zorgen blijven: ‘We gaan het niet redden’

SVZW-trainer Philip Agteres verontschuldigde zich bij de mensen van DETO: “Sorry, een gestolen zege.” Hij was niet de enige. Als De Zwaluwen zich dit seizoen via een Houdini-act nog handhaven in de hoofdklasse, dan is DETO-uit zonder twijfel het eerste hoofdstuk in het ‘boek der mirakels’. “Maar we gaan het niet redden”, luidde de nuchtere reactie na afloop van matchwinner Frank Smit. “De achterstand op de rest is al te groot. Het is vooral lekker om weer eens te winnen, dat was een tijdje geleden. We willen het seizoen zo goed mogelijk afsluiten.”