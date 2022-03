Tal van wedstrijden afgelast, trainer Blauw Wit’66 baalt: ‘Willen clubs de competitie wel uitspelen?’

Sinds de herstart van de competitie (begin februari) kon een club maximaal zeven keer voetballen in een weekeinde. De teller van Blauw Wit’66 staat pas op twee. „Eerst was er twee keer een inhaalprogramma, toen hoefden we beide keren niet. Sindsdien krijgen we vooral te maken met afgelastingen. Een keer vanwege het weer, maar ook meerdere keren vanwege coronabesmettingen bij de tegenstander”, zegt Koop. „Natuurlijk, de gezondheid staat voorop. Maar ik heb ook het gevoel dat clubs wel heel makkelijk een wedstrijd eruit gooien als het, ook bijvoorbeeld door blessures, even niet uitkomt. Willen clubs de competitie wel uitspelen?”