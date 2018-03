Talentvolle keeper uit Hengelo op stage bij Liverpool: 'Kun je alleen van dromen'

"Hoe het komt dat ik in enkele maanden tijd bij zoveel clubs stage mag lopen? Michel Veurink, mijn keeperstrainer, heeft die contacten. Liverpool had hem gebeld dat ze een keeper nodig hadden, omdat een andere keeper was doorgeschoven. Michel heeft geregeld dat ik daar volgende week mag langskomen. Toen ik maandag uit school kwam, zat Michel opeens bij ons thuis met een brief van Liverpool", vertelt Pauwels.