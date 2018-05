Tankink weer op de fiets, SVZW-trainer door het dolle heen

Trotse trainer Lange tijd leek de titel in de zaterdag eerste klasse D naar Flevo Boys te gaan, maar door een knappe eindsprint verzekerde het SVZW van trainer Philip Agteres zich afgelopen zaterdag van het kampioenschap. Dat de trainer blij was met die prestatie, liet hij blijken op Twitter. 'ON-VOOR-STEL-BAAR', schrijft hij erbij.

Brondeel op vakantie Het seizoen zit erop en dus trekken (oud-)spelers van FC Twente en Heracles Almelo de hele wereld over. Brandley Kuwas zit op Curacao, Mark Uth in Thailand en Jorn Brondeel vertoeft op Ibiza. Zo te zien heeft de reservedoelman van FC Twente het prima naar zijn zin op het party eiland.

Waterdoelpunt Everton Ramos da Silva

Wie denkt dat het in Brazilië enkel mooi weer is, heeft het goed mis. Everton Ramos da Silva deelde op zijn Instagram-account een video uit het verleden. Te zien is hoe de goaltjesdief in de stromende regen op een fraaie manier doel treft. De Braziliaan neemt de bal mee, kapt zijn directe tegenstander uit en schiet vervolgens in de verre hoek raak.