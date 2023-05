Technische commissie Excelsior’31 per direct weg: ‘Totaal verrast’

Het toch al roerige seizoen van Excelsior’31 krijgt een nieuw hoofdstuk. De technische commissie van de Rijssense voetbalclub is per direct vertrokken.

Het gaat om Harry Beltman en Marcel Borkent. De technische commissie gaat onder meer over de samenstelling van de eerste selectie. Ondanks de tegenvallende prestaties dit seizoen in de derde divisie, Excelsior’31 staat op een degradatieplek, was de TC ‘totaal verrast’ over het besluit van de club. Excelsior’31 wilde eigenlijk na dit seizoen stoppen met de huidige TC, maar die besloot vervolgens om er na bijna zes jaar per direct mee op te houden. Verder wil de TC inhoudelijk niet reageren.

Moeilijk besluit

Excelsior’31-voorzitter Harald Eertink begrijpt de teleurstelling. „Dit geeft ook zeker geen rust, terwijl we dat in deze cruciale fase van de competitie juist wel willen”, aldus Eertink. „De mannen hebben de afgelopen jaren geweldig werk geleverd, maar het draagvlak nam meer en meer af. Dan kom je voor een moeilijke beslissing te staan. Voor het nieuwe seizoen leek het ons goed om, na al die jaren, op zoek te gaan naar nieuwe mensen voor de TC. Ze besloten vervolgens om per direct te stoppen. We moeten het allemaal nog verwerken, dit is voor niemand een leuke situatie.”

Met nog twee duels te gaan staat Excelsior’31 zeventiende en daarmee voorlaatste. De ploeg moet een plek stijgen om de nacompetitie te bereiken. Ter Leede is de huidige nummer zestien met hetzelfde aantal punten, maar een beter doelsaldo. „Hopelijk kunnen we het goed afsluiten, maar dat het een bewogen seizoen is lijkt me duidelijk”, weet Eertink. Zo moest trainer Jurjan Wouda vertrekken, terwijl niet al te lang daarvoor zijn contract juist verlengd was. Ook was er een hoop commotie over het naderende afscheid van routinier Niek Davina.

