Tegenslag voor De Tukkers in titelrace

Uitgerekend WVV’34 is de volgende tegenstander donderdagavond. Bij een nieuwe nederlaag over enkele dagen is de spanning helemaal terug in de strijd om het kampioenschap. Trainer Erik Hazewinkel van De Tukkers is echter niet bevreesd dat zijn ploeg opeens veel meer punten gaat verspelen. Daarvoor is zijn selectie volgens hem solide genoeg.