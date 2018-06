Tegenstander NEO krijgt bijval van 'noaber'

NEO dolblij met extra kans: 'Spelers werden gek'

11:26 BORNE - Alles gegeven, maar zonder succes. NEO dacht afgelopen weekeinde, na het verlies in de finale van de nacompetitie tegen FC Suryoye, dat promotie er niet meer in zat. Dat was eigenljik ook zo, maar sinds woensdag ziet de wereld er compleet anders uit. De derdeklasser krijgt zondag in eigen huis tegen Concordia Wehl nog een kans om naar de tweede klasse te gaan.