Tegenstander van DETO haalt Nicky Hofs en Tim Cornelisse éénmalig bij de selectie

MASV speelt woensdagavond (20.00 uur sportpark Malburgen West in Arnhem) de kwartfinale van het districtsbekertoernooi tegen eersteklasser DETO uit Vriezenveen. 'Beukie’ wil historie schrijven door de halve finale te bereiken en daarmee een plaats te veroveren in de ‘echte’ KNVB-beker van het betaalde voetbal volgend seizoen.

Het zou een unieke prestatie zijn voor MASV, de 34-jarige Velpenaar zelf maakte het wel al eerder mee. Als assistent van broer Dennis haalde de oud-prof van Vitesse, Feyenoord, NEC en De Graafschap dat kunststukje al uit met toenmalig derdeklasser FC Presikhaaf.

Volledig scherm Tim Cornelisse namens FC Twente in duel met Feyenoorder Jerson Cabral. © PICS UNITED

Voor de ‘wedstrijd van het jaar’ in Malburgen heeft Van Beukering de ex-profs Nicky Hofs (34) en Tim Cornelisse (39) gestrikt. Het duo - lid van MASV en spelend in een lager elftal en beiden als trainer actief bij Vitesse - speelde samen dik 700 wedstrijden als profvoetballer.

En Van Beukering wordt juist nu geplaagd door een waslijst aan blessures en schorsingen. Nick Buijl (knie) en Raoul Leenders (kruisband) zijn niet inzetbaar, het meespelen van Jaimy Vahlkamp (ribblessure) is een vraagteken. Daarnaast zijn Bjorn van Koppenhagen en topscorer Angelo Siep geschorst.

Underdog

,,Nicky en Tim zijn jongens die van meerwaarde kunnen zijn in zo’n wedstrijd. Nicky met zijn traptechniek en Tim is gewoon superfit”, weet Van Beukering, die niet verklapt of het duo in de basis begint. ,,Dat is nog even afwachten.”

MASV is net als de voorgaande rondes underdog in de bekerstrijd. Eerder schakelde de Arnhemse derdeklasser Leones (tweede klasse), RKHVV (hoofdklasse), Nunspeet (eerste klasse) en Bon Boys (tweede klasse) uit. ,,We zullen top moeten zijn, anders lukt het niet”, weet Van Beukering.

Hij bekeek de komende tegenstander, uitkomend in de eerste klasse D van het zaterdagvoetbal, op beeld. ,,Het is een goede ploeg, maar de laatste twee duels hebben ze verloren. Terwijl wij tegen SC Rheden en Keijenburgse Boys juist goede resultaten hebben neergezet.”

Presikhaaf

Van Beukering herinnert zich het succes van FC Presikhaaf, dat in 2010 de halve finale bereikte, nog helder. ,,In de KNVB-beker speelden we tegen Voorschoten’97. Pas in de 117de minuut in de verlenging vlogen we eruit. Balen, maar een geweldige ervaring.”