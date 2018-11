Telgenhof Oude Koehorst verlengt bij DTC'07

Contribu­tie Quick’20 omhoog door toenemende kosten

10:43 OLDENZAAL - Een contributieverhoging was jarenlang niet noodzakelijk bij Quick ‘20. Maar door stijgende kosten was het bestuur deze week wel genoodzaakt zo’n maatregel aan de leden voor te leggen. Het voorstel tot een verhoging van €2,25 tot €3,25 per lid per maand bleek voor acceptabel voor de achterban.