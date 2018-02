Ten Have weet het zeker: 'Haarle is te goed om te degraderen'

Dat Haarle ook dit seizoen tegen degradatie zou strijden had ik voor het begin van de competitie wel verwacht.

Ten Have: "Misschien wel, al was het doel om iets hoger te staan. Ik denk dat wij op de elfde plaats niet staan waar we horen te staan. In een aantal wedstrijden hebben we bijvoorbeeld onze keeper en laatste man moeten missen. Wij zijn dit seizoen ook niet vaak overklast. Op sommige momenten hadden we net niet het geluk."

Van de laatste vijftien seizoenen speelde Haarle er dertien in de vierde klasse en degradeerde het maar één keer. Haarle is te goed om te degraderen.

"Inderdaad. Als je kijkt naar de dorpen hier in de buurt, zoals Luttenberg en Mariënheem, dan hebben wij een betere selectie. Ik denk dat Haarle zeker in de vierde klasse hoort. Ook met dit team. Ik denk dat wij ons uiteindelijk direct gaan handhaven omdat sommige clubs in de competitie minder zijn dan wij. En ik ben er van overtuigd dat wij punten tegen hen gaan pakken. De wedstrijden tegen tegenstanders als Hoonhorst en Terwolde moeten wij gaan winnen. Daarnaast spelen wij nog veel thuiswedstrijden. En thuis spelen we vaak beter dan uit."

Met elf doelpunten in elf wedstrijden scoort Haarle dit seizoen te weinig.

"We creëren te weinig kansen dit seizoen. Al kregen we in sommige wedstrijden juist wel genoeg mogelijkheden maar verloren we uiteindelijk toch. Dat komt misschien omdat we veel wisselingen in het elftal hebben gehad. We hebben er erg lang over gedaan om een vast basiselftal te vinden. En we hebben natuurlijk ook kwaliteit ingeleverd. De doelpunten van Erik Westendorp zijn wel een gemis. Hij is daarnaast ook een balvaste spits, terwijl we nu wat beweeglijker zijn voorin. Tegen sommige tegenstanders kan het handig zijn om een beer voorin te hebben."