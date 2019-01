Ter Hogt over overstap naar SVZW: ‘Als ik het nu niet doe, komt het er waarschijnlijk nooit van’

Van de middenmoot in de derde divisie naar de hekkensluiter in de hoofdklasse, waarom?

“Ik heb er lang over moeten nadenken, het was echt een moeilijke beslissing. HSC is mijn cluppie, ik voetbal er al bijna m’n hele leven. Maar ik ben toe aan wat nieuws, dat merkte ik al een tijdje. Ik ben inmiddels 26 jaar. Als ik nu niet ergens anders ga kijken, dan komt het er waarschijnlijk nooit van. De laatste jaren waren er al veel mutaties bij HSC, onder meer een aantal vrienden van me vertrokken. Met HSC zitten we aan het plafond. In de laatste vijf jaar waren we drie keer op de laatste speeldag veilig.”